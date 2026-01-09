Halep'teki saldırılan yoğunlaştığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye Halk Meclisleri: Mahallelerimizi terk etmeyeceğiz

Suriye'nin Halep kentinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin saldırılarına maruz kalan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin Halk Meclisleri, yaşam alanlarından çekilmeyeceklerini duyurdu.

Çoğunluğu Kürt olan mahallelerdeki Halk Meclisleri, Şam yönetimin 6 Ocak’tan bu yana düzenlediği saldırılarla 1 Nisan anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, "Mahallelerimizin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmamız mümkün değildir. Mahallelerimizde kalmaya ve mahallelerimizi korumaya karar verdik" açıklamasını yaptı.

"DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR"

Saldırıların kentin ve mahallelerin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflendiği savunulan açıklamada, "Bu saldırılar, her yönüyle 1 Nisan anlaşmasının açık bir ihlalidir’’ denildi. Açıklamada, Eşrefiye ve Şeyh Maksud’daki eylemlerin savaş suçu niteliğinde olduğu, kente giriş ve çıkışların kapatılarak insani bir krizin tetiklendiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şam’daki geçici hükümet, bu saldırıları yeni Suriye Ordusu adı altında, Türkiye’nin ve ona bağlı grupların desteğiyle gerçekleştirmekte ve bu destekten cesaret almaktadır. Ayrıca 10 Mart ve 11 Nisan anlaşmalarında garantör ve gözlemci olarak yer alan uluslararası güçlerin sessizliğini de şiddetle kınıyoruz. Şeyh Maksud ve Eşrefiye halkına yönelik saldırılar ve tehditler bugün de devam etmektedir.

'MAHALLELERİMİZİ SAVUNMAYA KARARLIYIZ"

Şam’daki geçici hükümet güçlerinin halkımıza ve güvenlik güçlerimize yaptığı çağrı teslimiyet dayatmasıdır. Ancak bu mahallelerde yaşayan halkımız, mahallelerinde kalmaya ve mahallelerini savunmaya kararlıdır. Mevcut durumda, çetelerin ilerlediği her yerde sivillere yönelik katliamlar işlenmektedir. Başka bir ifadeyle, Alevilere ve Dürzilere karşı işlenen aynı saldırılar ve katliamlar bugün mahallelerimizde de sürdürülmektedir.

Mahallelerimizin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmamız mümkün değildir. Mahallelerimizde kalmaya ve mahallelerimizi korumaya karar verdik.’’