Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı
Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi.
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'ye ait uçakların Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si basın mensubu 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Basın mensuplarının kimlikleri, Ahmet Ömer ve Alaa Abraş olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı'nın ulaştığı yerel kaynaklar, daha önce saldırının SU-24 tipi Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirmişti.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.