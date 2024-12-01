Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı

Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Dünya
  • 01.12.2024 15:24
  • Giriş: 01.12.2024 15:24
  • Güncelleme: 01.12.2024 17:52
Kaynak: AA
Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı
Fotoğraf: AA

Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'ye ait uçakların Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si basın mensubu 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Basın mensuplarının kimlikleri, Ahmet Ömer ve Alaa Abraş olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın ulaştığı yerel kaynaklar, daha önce saldırının SU-24 tipi Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirmişti.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

SMOden SDGye operasyon: Halepteki askeri havaalanı ele geçirildi
Suriye, İdlibe hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 20 yaralı
Çatışmaların sürdüğü Halepteki Ermeni kilisesinden uyarı
Sarayın iktidar yolu Halep’e uzandı
BirGün'e Abone Ol