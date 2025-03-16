‘Halepçe, insanlığın katledilmesidir’

HABER MERKEZİ

Modern dünya tarihinde Hiroşima ve Nagazaki’den sonra en büyük kimyasal saldırı olarak kaydedilen Halepçe Katliamı’nın üzerinden 37 yıl geçti.

Irak’ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin’in emriyle 16 Mart 1988’de düzenlenen bombardımanda 5 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi yaptığı açıklamada Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitirenleri andı.

Açıklamada, Halepçe Katliamı’nın üzerinden 37 yıl geçmesine karşın Halepçe kentinin yaralarını hâlâ saramadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ‘‘Kimyasal saldırı sonrasında şehit aileleri, olayın tanıkları ve birbirini kaybeden aileler hala birbirini bulmuş değil. Bu operasyonun sonucu olarak ortaya çıkan Halepçe katliamı insanlık açısından büyük bir trajedidir ve bu trajediyi iliklerine kadar yaşamış ve halen acısını, ızdırabını yaşamaya devam ediyoruz. Halepçe, insanlığın katledilmesidir.”