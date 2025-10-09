Halep’te ateşkes sonrası HTŞ’li bakan Ankara’da

Dış Haberler

Suriye’nin kuzeyindeki Halep’de cihatçı HTŞ yönetimine bağlı güçlerle SDG arasında çatışmalara ilişkin anlaşma yapılırken Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Ankara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. SDG Komutanı Mazlum Abdi ile dış ilişkiler yetkilisi İlham Ahmed’in de dahil olduğu Rojava heyeti, Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (Muhammed Colani) ile “Kuzey ve Doğu Suriye ile Halep’te derhal ateşkes, askeri güçlerin birleştirilmesi, anayasa değişikliği ve göçmenlerin geri dönüşü ile terörle mücelede” olarak dört ana maddeyi görüştüklerini açıkladı.

Heyet Suriye anayasasında tüm bileşenlerin temsilini garanti altına alacak şekilde değişiklik yapılmasını istediklerini açıkladı. Görüşme sonrası Ankara’da Fidan ile bir araya gelen Şeybani ise SDG ile diyalogda “10 Mart anlaşmasındaki tek ülke, tek ordu ve tek toprağı esas aldıklarını” söyledi.

‘İSRAİL EN BÜYÜK TEHDİT’

“SDG’nin denklem dışına çıkması gerektiğini” söyleyen Fidan da 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini kaydetti. “Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önem taşıyor” diyen Fidan, “İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının Suriye’nin karşı karşıya olduğu en önemli sorun” olduğunu ifade etti. Fidan, uluslararası topluma “Suriye’ye yönelik ödevlerini yerine getirerek yaptırımları kaldırma” çağrısı yaptı.