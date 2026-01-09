Halep’te tek taraflı “ateşkes”: Geçici Şam hükümetinden SDG’ye altı saat süre

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki geçici Şam hükümeti SDG ile çatışmaların sürdüğü Halep'in Şeyh Maksud, Beni Zeyd ve Eşrefiye mahallelerinde saat 3.00 itibariyle 'ateşkes' ilan edildiğini duyurdu.

Suriye’de HTŞ ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından Şam yönetiminin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları şiddetlenmişti. Suriye Ordusu, SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı.

Geçici Şam yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerde SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Tek taraflı ilan edilen 'ateşkese' ilişkin yapılan açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümeti Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri operasyonların sona erdiği ve ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, SDG militanlarının kişisel silahlarıyla birlikte Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden kuzeydoğu bölgesine saat 9'a kadar çekilmeleri gerektiği belirtildi. Güvenlik ve istikrar, büyük şehir Halep'e geri döndü ve yerinden edilmiş sakinlerin onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerine olanak sağlandı."