Halfeti'de kayyum protestosu: Gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından devam eden halk protestolarında polislere taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine kayyum atamasının yapılması nedeniyle devam eden protestolarda polislere taşlı saldırıda bulunulduğu öne sürülen 8 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum ataması yapıldı.
Karara tepki gösteren halk, protestolar gerçekleştirdi. Protestolar sırasında bir grubun polise taşlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı.
Dün de gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.