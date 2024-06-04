Halfeti'ye kayyum atanacak iddiası: Eski kayyumdan dikkat çeken paylaşım

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nin bir önceki dönem kayyumu AKP'li Şeref Albayrak "Az sabır..." paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından DEM Partili Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak Albayrak'ın belediyeye kayyum olarak atanacağı iddia edildi.

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin tepkiler devam ederken eski Halfeti kayyumu Şeref Albayrak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak da gösterdiği ancak seçimi DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan'a karşı kaybeden eski kayyum Albayrak, X hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Az sabır…" diye yazdı.

Söz konusu paylaşımın ardından Hakkari'de olduğu gibi Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atanacağı iddia edildi. Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Karayılan'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Albayrak'ın kayyum atanacağı ileri sürüldü.

31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Karayılan oyların yüzde 39.45'ini, AKP'li Şeref Albayrak ise yüzde 34.97'sini almıştı.

AKP'li Albayrak'tan Halfeti Belediyesi'ni devralan DEM Parti, 438 taşınmazın satıldığını ancak paranın nerede olduğunun bilinmediğini, 460 milyon 601 bin TL de borç bırakıldığını açıklamıştı.