Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 13:45
  • Giriş: 17.05.2025 13:45
  • Güncelleme: 17.05.2025 13:45
Kaynak: DHA
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki buhar kazanı, bilinmeyen nedenle patladı. Şiddetli patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikanın duvarlarının yıkıldığı patlamada, park halindeki 3 araçta da hasar oluştu.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol