"Halı saha maçına gidiyoruz" deyip gittiler

HABER MERKEZİ

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 22 Mart’ta gerçekleşen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda, Cumhur İttifakı’nı temsil eden meclis üyeleri tarafından skandal bir karara imza atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından oylamaya sunulan 2025-2029 Stratejik Planı, Belediye Kanunu’na aykırı bir biçimde AKP, MHP ve BBP Meclis Üyeleri tarafından reddedildi.

Ret kararının kanuna aykırı olduğunu ve meclisin görevini yapmamış olacağını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tekrar oylanmasını talep etti. CHP’li meclis üyeleri de ret kararının meclisin feshi veya ret kararı veren üyeler nezdinde hukuki sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Hatta itirazların komisyonda yapılması gerektiği halde, ilgili plan ile ilgili bir sunum daha yapıldı. Ancak, çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı geri adım atmadı. Bu arada kanuna aykırı bir karara imza attığının farkında olmayan bazı meclis üyelerinin "Halı saha maçına gidiyoruz Başkanım" ifadeleri ile salondan ayrıldığı görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

BOZBEY: GEREKLİ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada 2025-2029 Stratejik Planı’nı katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile hazırladıklarını belirten Bozbey, "Hazırlanan stratejik plan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının stratejisini belirleyen plandır. Bursalılar adına verdiğimiz sözlerin stratejisidir. Kanun, ‘Meclis, stratejik planı onaylar’ diyor. Stratejik Plan doğrultusunda bütçemizi oluşturmaya başlayacağız. Bizler burada Bursalıları temsil ediyoruz. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Bursalıların menfaatleri bizim birinci önceliğimizdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Artık gerekli hukuki yollara başvurarak süreci devam ettireceğiz. Bursalılara karşı stratejik planı reddetme hakkınız yok. Sonuç olarak hayırlısı olsun" dedi.

MECLİS ÜYELERİ KANUNU BİLMİYOR MU?

Belediye Kanunu’nun Stratejik Planı düzenleyen 41. maddesinde, planın başkan tarafından bütçe görüşmeleri öncesinde meclise sunulması gerektiği belirtiliyor. Kanuna göre belediyelerin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını, yani yol haritasını içeren stratejik planı, meclisin reddetme yetkisi yok. Belediye Meclisi’nin görevlerini düzenleyen 18. maddede konu, "Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek" ifadeleri ile açık bir biçimde ortaya konulmuş. Bu arada kanundan bihaber meclis üyelerinin ret kararına rağmen stratejik plan Vali’nin onayı ile de uygulanabiliyor.

Belediye Kanunu’nun ‘Meclisin feshini düzenleyen 30. maddesinde gerekçelerden biri, "Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa" ifadeleri ile yer alıyor. Hukukçular meclisin feshine kadar gidecek sonuçlar doğurabilecek ret kararına imza atan meclis üyelerinin ‘görevi kötüye kullanma’ suçlaması ile yargılanabileceğini ve meclis üyeliklerinin düşebileceğini de belirtiyor. Ellerindeki meclis çoğunluğunu kanuna rağmen belediye başkanının aleyhine bir güç olarak kullanan Cumhur İttifakı’nın, yaptığı bu hatayla meclis çoğunluğunu kaybedebileceği de Bursa’da konuşulan konular arasında.