Halı saha maçında kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Ahmet öldü

Sekvan KÜDEN-Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Yaman (17), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Uludere ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Ahmet Yaman, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı. Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

