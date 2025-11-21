Halı saha maçında kalp krizi geçiren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Şırnak'ta, halı saha maçında kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Ahmet Yaman hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Yaman, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Uludere ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oyanayan 17 yaşındaki Ahmet Yaman, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı. Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.