Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 09:57
  • Giriş: 30.12.2024 09:57
  • Güncelleme: 30.12.2024 09:58
Kaynak: İHA
Halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan Selim Engin (28) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık’ta Selim Engin arkadaşlarıyla maç yaptığı halı sahada aniden yere yığıldı. Engin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 ay önce evlendiği öğrenilen Selim Engin’in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Engin, Nusaybin Hacılar Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

BirGün'e Abone Ol