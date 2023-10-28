Halı sahada maç oynanırken, zemine mermi isabet etti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, spor tesisinde halı saha maçı oynanırken zemine mermi isabet etti. Oyuncuların bir süre sonra fark ettiği merminin isabet ettiği o anlar, sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ardeşen ilçesindeki bir spor tesisinde meydana geldi. Maç oynanırken nereden geldiği belli olmayan mermi, halı sahanın yeşil zeminine düştü.

Oyuncuların bir süre sonra fark ettiği merminin isabet ettiği o anlar, sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mermi, balistik incelemeye alınırken, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.