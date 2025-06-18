Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası: Aracı çeken vinç de bariyerlere çarptı

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı; aracı çekmeye çalışan vinç de bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Öte yandan kaza yapan metrobüsü Beylikdüzü istikametine doğru çeken vinç, Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Vinç ve çektiği metrobüs, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BARİYERLER YOLA SAVRULDU

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar zarar gördü.

Kaza nedeniyle metrobüs hattının Zincirlikuyu istikametinde seferlerde bir süre aksama yaşandı, D-100 kara yolu Ankara istikametinde de trafiğin kontrollü verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar kaldırıldı, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.