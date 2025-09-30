Giriş / Abone Ol
Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Güncel
  • 30.09.2025 09:00
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Hali. Metro Köprüsü'ndeki yaya yürüyüş yolundaki korkulukların üzerinden denize atlayan 2 kişi, deniz polisi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple korkulukların üzerinden denize atladı. Ç

evredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

