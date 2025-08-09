Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cesedi bulundu

Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.

Dün akşam bir kişi, Haliç Metro Köprüsü'nden henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu, denize düşen erkeğin cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından bulundu.