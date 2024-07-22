Haliç Metro Köprüsü’nde selfie çekerken denize düşen kadın kurtarıldı
Haliç Metro Köprüsü'nde cep telefonu kamerasıyla özçekim yaparak yürüyen Nalan Kaya, dengesini kaybederek denize düştü. Baygın halde denizde sürüklenen Kaya'yı tekneyle gelenler kurtardı.
Haliç Metro Köprüsü'nde cep telefonu kamerasıyla selfie yaparak yürüyen Nalan Kaya, dengesini kaybederek denize düştü. Baygın halde denizde sürüklenen Kaya'yı tekneyle gelenler kurtardı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde cep telefonu kamerasıyla selfie yaparak yürüyen Nalan Kaya, dengesini kaybederek denize düştü.
Daha sonra olayı görüp teknesiyle gelen vatandaşlar, denizde baygın halde bulunan Kaya’yı kurtardı.
Ardından Kaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kaya’nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.