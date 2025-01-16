Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Haliç Metro Köprüsü’nden düşen kişi kurtarıldı

Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi Deniz polisi tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan adam önce karaya çıkarıldı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel
  • 16.01.2025 10:36
  • Giriş: 16.01.2025 10:36
  • Güncelleme: 16.01.2025 10:46
Kaynak: AA
Haliç Metro Köprüsü’nden düşen kişi kurtarıldı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Haliç'te kimliği belirlenemeyen bir kişi Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü.

Deniz polisi tarafından kurtarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün (15 Ocak Çarşamba) saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü.

Denizde hareketsiz duran adam için yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.

Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç Metro Köprüsü’nde selfie çekerken denize düşen kadın kurtarıldı
BirGün'e Abone Ol