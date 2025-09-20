Haliç’e yelken açacaklar

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kente kazandırılan ilk uluslararası su sporları tesisi olan Haliç Su Sporları Merkezi, 20-21 Eylül’de 8-15 yaş arası çocukların katılacağı Haliç Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapacak. İBB ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde üçüncü kez gerçekleştirilecek etkinlikte 10 kulüpten 100 sporcusu yarışacak.

Haliç Su Sporları Merkezi’nde Beyoğlu, Eyüp ve Fatih bölgelerindeki çocuk ve gençlere kürek, kano ve yelken branşlarında eğitimler veriliyor. Fitness branşında da spor severlere hizmet veren tesiste bölgedeki kulüplere antrenman yapma imkanı da sunuluyor.