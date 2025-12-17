Halikarnas Balıkçısı: Bir asırlık sürgün

Ferhat ULUDERE

2025’in son günleri yaşanırken Türk aydınının unuttuğu, Türkiye’yi birçok açıdan değiştiren bir sürgünü oyuncu Pervasız Tiyatro bize hatırlatıyor. Cevat Şakir Kabaağaçlı yazdığı bir yazıdan dolayı Bodrum’a sürgün edilmesinin üzerinden tam bir asır geçti. Tartışmalarla dolu bir televizyon dizisi dışında gündeme gelmedi Halikarnas Balıkçısı’nın bu yolculuğu. Aykut Taşkın, Halikarnas Balıkçısı’nın 26 kitabından hazırladığı “Merhaba Halikarnas Balıkçısı” oyunuyla sadece Bodrum’u ve sürgünü değil, Anadolu’yu sahneye taşıyor.

Halikarnas Balıkçısı gibi ikonik bir edebiyat figürünü sahneye taşımaya nasıl karar verdiniz?

Balıkçı’nın düşüncelerinin hâlâ “sürgünde” olduğunu düşünüyorum. Bodrum’un dışına gerektiği kadar çıkamadı. Beni en çok üzen de bu: Mavi Anadolu düşüncesinin hak ettiği ölçüde yayılmamış olması. 2025 Mavi Sürgün’ün 100. yılı… Balıkçı’ya dair büyük bir etkinliğe, Türkiye çapında bir anmaya şahit olmamak üzücü. Sanki Balıkçı hâlâ görünmeyen bir sürgünde, hâlâ hak ettiği ilgiyi görmedi. Bu nedenle Balıkçı’yı sahneye taşımak, tercih değil; bir borç, bir hatırlatma çabası.

Balıkçı’nın edebi külliyatı ve hayat hikâyesinden yola çıkarak, hangi temaları ve anıları merkeze koymayı tercih ettiniz? Zorlandığınız nokta neydi?

Balıkçı’nın 26 kitabından uyarlamadır bu oyun. Temel olarak Mavi Sürgün kitabını merkeze aldım. Çünkü sürgün, Cevat Şakir’in kırılma noktası ve Halikarnas Balıkçısı’nın doğumuyla başlayan bir yolculuk. Bu yolculuğun içine, Balıkçı’nın savunduğu Anadolu düşüncesini eklemleyerek bir tür “düşünsel rota” da oluşturmaya çalıştım. Seyirci yalnızca bir sürgün hikâyesi izlemiyor; Balıkçı’nın Anadolu’ya, insanına, mitolojiye ve doğaya bakışını şekillendiren düşünsel bir yolculuğa da tanık oluyor. Bu uyarlamayı yaparken benim için önemli bir ilke vardı: Balıkçı’nın metinlerine müdahale etmemek. Onun yazdıklarına, kelime seçimlerine, ritmine dokunmamak. Çünkü Balıkçı’nın dili sade gibi görünse de içinde büyük bir ritim var, şiir var, müzik var.

Merhaba Halikarnas Balıkçısı," bir selamlaşma ve tanışmayla başlıyor.

Oyunun ismi bir selamlaşma değil; yeni bir karşılaşma aslında. Seyirciye “Gelin, tanıdığınızı sandığınız Balıkçı’yla gerçek anlamda tanışın!” demek istedim. Merhabasız bir Balıkçı düşünülemez zaten. Sabahattin Eyüboğlu çok güzel demiş: “Dünyanın kirini pasını ne temizler? Ege’nin poyrazı bir, Balıkçı’nın Merhabası iki…" Öyle böyle değil onun merhabası. Candan ve yürekten, kocaman bir merhaba!

Cevat Şakir’i canlandırırken, onun entelektüel kişiliği, sürgün acısı ve doğa sevgisi gibi zıtlıkları barındıran ruh halini sahneye yansıtmak için nasıl bir karakter çalışması yaptınız?

Halikarnas Balıkçısı’nın birebir kendisini oynamıyorum; onun duygusunu ve düşüncesini sahneye taşıyorum. Yönetmenimiz Barış Taşkın ile aldığımız bir karardı bu. Madem üstüne basa basa “Anadolu” diyoruz o zaman bu toprakların tiyatro kültüründen niye faydalanmıyoruz ki? Balıkçı’yı Batı tarzı psikolojik oyunculukla ele almak doğru gelmedi bize. Bu yüzden Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun öğelerini kullanarak bir anlatı kurduk. Böylece Balıkçı’nın fiziksel taklidini değil; duygularını ve fikrini sahneye yansıtmaya çalıştık.

Balıkçı’nın sesiyle konuşmak, onun sözleriyle nefes almak size neler hissettirdi? Sahnede Balıkçı’ya ait olduğunu düşündüğünüz en özel anınız hangisiydi?

Balıkçı’nın her cümlesi çok kıymetli. “Hani sen burada doğdun da onun için övüyorsun bu toprakları, bu insanları diyecekler ama değil. Haklı bir şey bu. Başka yerde doğmuş olsaydım da yazardım aynı şeyleri. İnsanlığı kurtaracak olan fen kafası burada doğmuş. Şimdi anlatmayacak mıyım ben bunları Anadolulu olduğum için?” cümlesi Balıkçı’yı da bu oyunu neden oynadığımı da çok iyi anlatıyor. Oyun tek kişilik ama aslında sahnede iki kişiyiz: Balıkçı konuşuyor, ben ona eşlik ediyorum. Biz ikili olarak çok güzel anlaşıyoruz; aramızdan su sızmıyor. Bu yüzden ömrünüm sonuna kadar rahatlıkla oynayabilirim.

Oyun, özellikle genç izleyiciler için Balıkçı’nın eserlerine ve felsefesine bir köprü kuruyor. Bu anlamda özellikle Balıkçı’nın yaşadığı şehir olan Bodrum, çevresi ve belediyesi olarak oyuna nasıl ilgi gösterdi.

Daha önce Bodrum’da sahne aldık ve almaya devam edeceğiz. Balıkçı söz konusu olunca da yanımızda daha fazla kurumun, daha fazla temsilcinin olmasını isteriz ama kimi zaman koşullar, gündemler veya öncelikler denk düşmeyebiliyor herhalde.

Oyunun sonunda izleyicilerden birine Balıkçı’nın heykelini ve kitabını hediye ediyorsunuz?

Eve heykel girmez bizim memlekette ya hani... Oysa dünyanın bilinen ilk heykel atölyesi bu topraklarda. Hem her oyun bir eve heykel girmiş oluyor hem de belki bir çocuk heykelin kime ait olduğunu merak eder, Balıkçı okur, oynadığım oyun da bir halta yarar diye düşünüyorum.

Halikarnas Balıkçısı Türkiye’nin gündemine maalesef bir televizyon dizisiyle geldi… Diziyi nasıl buldunuz?

Sevdiğim birkaç arkadaşım da dizide rol alıyorlardı. Hem onlar hem de Şakir Paşa ailesi olduğu için birkaç bölümünü seyrettim sonra izlemekten vazgeçtim. Çünkü olayların magazinsel tarafa kaydığını düşünüyorum. Bu yüzden de ailenin açtığı dava sonucu durdurma kararı alınmıştı dizi için. Çeşitli sebeplerle de bitti herhalde. Devam etse ne olurdu bilmiyorum ama bu tür projelerin, doğru bir merak uyandırması gerektiğini düşünüyorum. Seyirciye dizi izlettireceğiz diye gerçekleri saptırarak saygı sınırlarını aşmanın bir manası yok.

