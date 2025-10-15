‘Halikarnas Balıkçısı’ Bodrum’da sevgiyle anıldı

Kültür Sanat Servisi

‘Halikarnas Balıkçısı’ adıyla bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 52’nci yıl dönümünde Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Cevat Şakir Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.

Kabaağaçlı için Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği anma programına, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından Kabaağaçlı’nın hikâyesini anlatan gösteri ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Emel Çakaloğlu konuşmasında, “Edebiyat dünyasına kalıcı izler bırakan Cevat Şakir, eserlerinde ‘Halikarnas Balıkçısı’ adını kullanarak Bodrum’un denizini, insanlarını keşfetti ve bu toprakların eşsiz güzelliklerini kaleme aldı. Eserlerinde Ege’nin ve Anadolu’nun güzelliklerini, deniz kültürünü, deniz ve doğa sevgisini, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi bizlere aktardı" dedi. Program, aşure ikramının ardından sona erdi.