Halil Falyalı dosyasında kritik gelişme: Önal'ın suikastına tanık olan isim yakalandı!

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın bağlantıları hakkında kritik bilgiler veren Cemil Önal’ın, Hollanda’daki suikastına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

Suikast sırasında orada bulunan FETÖ firarisi eski savcı Bayram Bozkurt, Almanya’da yakalandı.

1 Mayıs’ta Hollanda’nın Rijswijk kentinde işlenen Cemil Önal suikastında, aylar sonra en kritik gelişme yaşandı.

Olay anında Önal’la aynı masada oturan ve saldırıdan “tek sağ çıkan” kişi olan eski savcı Bayram Bozkurt, Almanya’nın Bergheim kentinde gözaltına alındı.

Hollanda ağır suç birimi TGO, Bozkurt’un iadesi için süreci başlattı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Bugün Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre soruşturmanın merkezinde artık yalnızca saldırı anı değil, Bozkurt’un Türkiye’deki geçmiş bağlantıları, mafya çevreleriyle ilişkileri ve Avrupa’ya taşan yasadışı yapıların içinde oynadığı olası rol var.

Hollanda makamları, Bozkurt’un suikasttan önceki ve sonraki temaslarını incelerken, soruşturmanın Türkiye-Hollanda-Almanya üçgeninde genişletildiği belirtiliyor.

Habere göre Cemil Önal, Türkiye-Kıbrıs ve daha birçok ülke ile bağlantılı mafya yapılanmalarına ve kumar-bahis trafiğine dair kritik bilgilere sahipti ve susturuldu.

Bozkurt’un tutuklanması ise dosyayı bambaşka bir aşamaya taşıdı. Yetkililer, eski savcının ifadesinin uluslararası para akışını, korunan isimleri ve suikastın “içeriden kırılan halkalarını” ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

"EFE" KOD ADLI BAYRAM BOZKURT KİMDİR?

Almanya'da yakalanan Bayram Bozkurt'un ismi pek çok olayda geçmişti. Kamuoyu onun ismini ilk kez Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklandığı Ergenekon davasında ‘Efe’ adıyla gizli tanık olmasıyla duydu.

Savcı Bozkurt’un adı, 2008’de atandığı Erzincan İliç’te rüşvete karıştı. Başsavcı İlhan Cihaner, bu yöndeki şikayetleri işleme koyunca Bozkurt da Cihaner hakkındaki Ergenekon soruşturmasının "Efe" kod adıyla bir numaralı tanığı oldu. Cihaner tutuklandı. Bozkurt ise rüşvet suçlamasından kurtulamayacağını anlayınca savcılıktan istifa etti ve Ankara’da avukatlık yapmaya başladı.

ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ, ADINI DEĞİŞTİRDİ

2011’deki HSYK seçimlerinden sonra Bozkurt, Gizli Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde estetik operasyon geçirdi. Adı Hakan Aslan olarak değiştirildi ve yeni kimlikle Keskin’de savcı yapıldı.

Bozkurt, 15 Temmuz sonrasında İzmir’de saklandığı evde kaçarken balkondan düşüp bacağını kırdı ve yakalandı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı.

TAHLİYEDEN SONRA KAÇTI

Soruşturma aşamasında itirafçı olmak istediğini belirten Bozkurt, birçok isim verdi.

Bozkurt’un etkin pişmanlıktan yararlanamayacağı belirtildi ve eski savcı hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

7 Ağustos’ta çıktığı ilk duruşmada “delillerin toplanmış olması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre” nedeniyle adli kontrolle tahliye edildi.

Karara itiraz üzerine 3 Eylül 2018’de yeniden tutuklama kararı verildi. Fakat ikinci kez firar ettiği anlaşıldı.

Bayram Bozkurt son olarak Hollanda'da öldürülen Cemil Önal'ın yanında ortaya çıkmıştı.