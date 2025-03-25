Halil Falyalı'nın 'kara kutusu' serbest bırakıldı

8 sene boyunca 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın finans müdürlüğünü yapan ve ‘Falyalı İmparatorluğu’nu kurduğunu' söyleyen Cemil Önal, 16 aydır tutuklu bulunduğu Hollanda’daki cezaevinden tahliye edildi.

Mahkeme, İnterpol Daire Başkanlığı kararı ile gözaltına alınan Önal’ın tutukluluk halinin sona ermesine, herhangi bir kaçma şüphesi olmadığı göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Bugün Kıbrıs'tan Ayşemden Akın'a konuşan Önal, Kıbrıs’ta dönen çarkı ve bu çarka dolanan siyasiler ile memurları deşifre etmeye hazır olduğunu söyledi.

Önal, Falyalı’yı öldürmek için hiçbir nedeni olmadığını, cenazeye dahi katıldığını ancak sonra birilerinin kendisinin adını vererek hakkında bülten çıkarttığını, bunun sebebinin de çok şey bilmesi olduğunu savundu.

Önal daha önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda Türkiye’de Falyalı’ya açılan sanal bahis ve kara para dosyalarını kapatmak için siyasilere, yargı ve emniyet mensuplarına rüşvet verdiğini savunmuştu.