"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Bugün Hollanda basınında çıkan haberlere göre Güney Hollanda'nın Rijswijk kentindeki Hotel Hoevevoorde'de bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Söz konusu cinayette ölen kişinin ise Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal olduğu iddia edildi.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre ülkenin güneyindeki Rijswijk kentinde bulunan Hotel Hoevevoorde'de bir kişi, bir başka kişiyi silahlı saldırıda öldürdü. Fail henüz yakalanamazken ölen kişinin kimliği ise açıklanmadı. Buna karşın Haber Kıbrıs, saldırıda Halil Falyalı’nın Finans Müdürü Cemil Önal’ın öldürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı.
Hollanda'nın Rijswijk kentinde bulunan Hotel Hoevevoorde'de cinayet işlendi. Bir görgü tanığı silahlı saldırganın kendisine de silah gösterdikten sonra ormana kaçtığını söyledi. Söz konusu şahsı ve silahı aramak için köpeklerin de dahil olduğu büyük çaplı çalışma başlatıldı.
Haber Kıbrıs'ın haberinde ise olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Uzun süredir itirafları ile gündemde olan merhum Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal’ın Hollanda’da bir otelin barında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edildi.
Önal, uzun süredir itirafları ile Türkiye yönetimindeki bir çok ismi rüşvet almakla ve gizli kasetlerin peşinde olmakla suçlamıştı.
Önal’ın son olarak Kıbrıslı Türk gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalar gündemi ciddi derecede meşgul etmişti.
Önal’ın barda suikasta uğradığı, olay yerinde yaşamını kaybettiği iddia edildi."
İDDİA HENÜZ DOĞRULANMADI
Ölen kişinin kimliği açıklanmazken söz konusu iddia henüz doğrulanmadı.
ÖNAL KİMDİR?
Cemil Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanan Önal'ın yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. 2023 Aralık'ta Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.
KASET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Turbun büyüğü" metaforu üzerinden dikkatleri Kıbrıs'a çekmişti. Özel’in dikkat çektiği konu, suikastla öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ve onunla ilişkili olduğunu iddia ettiği isimler ve kayıp videolardı.
Bugün Kıbrıs gazetesinde Ayşemden Akın'ın "Halil Falyalı Yaşıyor" yazı dizisiyle gündem olan Cemil Önal, Akın'a önemli açıklamalar yapmıştı. Dizinin “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” yazısında 2014-2021 yılları arasında Halil Falyalı’nın en yakınındaki isimlerden Finans Müdürü Cemil Önal'ın sözleri şöyle aktarılmıştı:
“İbrahim Serim, Kıbrıs’a üniversite okumaya geldiğinde babasının etkisiyle kısa sürede KKTC vatandaşlığı aldı. Bu vatandaşlık sayesinde devletle doğrudan ilişki kurabilecek konuma geldi. İbrahim’le samimiyetimiz vardı, bu sayede onu rahmetli Halil Falyalı’yla tanıştırdım. Sonrasında aralarındaki ilişki ilerledi. O dönemlerde Ekrem Serim Ankara’da bir devlet kurumunda bürokrattı. Dışişleri Bakan Yardımcısı değildi ama yine de dikkat çeken bir isimdi. Maksut Serim’in gücü nedeniyle çevresi oldukça genişti.
İbrahim Serim, dönemin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de çok yakındı. Aslında bu yakınlığın temel nedeni İbrahim’in kişisel özellikleri değil, babasının nüfuzuydu. Bu bağlantılar sayesinde Falyalı ailesi için de bir tür 'koruma zırhı' oluşmuş oldu. Kıbrıs’ta büyükelçilerin etkisi çoğu zaman Cumhurbaşkanından bile fazladır. Bu koruma kalkanı, Falyalı ailesinin bazı işlerini kolaylaştırdı.
FİDAN KAYIP KASETLERİN ELİNE GEÇMESİNİ İSTEDİ
Bu ilişkiler çerçevesinde Ekrem Serim de sürece dahil oldu. AK Parti seçimlerinden sonra Ekrem Serim’in Dışişleri Bakan Yardımcısı olmasıyla beraber Halil Falyalı’yla olan ilişkiler daha da stratejik bir hal aldı. Hüsnü Falyalı ve eşi Özge, Ekrem’le samimiyet kurdu. Hatta Kıbrıs’taki gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir, İngiltere’de Yasin Ekrem Serim’e ait olan şirkete aktarıldı. Ekrem Serim, aynı zamanda Hakan Fidan’a çok yakın bir isimdi.
Hakan Fidan, Falyalı’nın elinde olduğu iddia edilen kasetlerle ilgili gelişmeleri duyunca, bu kasetlerin devletin eline geçmesini istedi. Bu görev için Ekrem Serim’i Büyükelçi olarak Kıbrıs’a gönderdi. Ona, 'Bu kasetleri al, getir. Bu şekilde devlet içinde yükselirsin' denildi. Ekrem kabul etti, Kıbrıs’a geldi. Özge Falyalı ile yakınlaştı. Görüşmeler otellerde değil, Özge’nin babasının evinde yapıldı. Aynı zamanda Mehmet Taşker’le de ev ortamında buluşmalar gerçekleştirdi.
‘45 KASETİN 40'I TESLİM EDİLDİ, 5 KASET SERİM'DE’
Ekrem Serim, Kıbrıs’a geldiğinde ilk işi, çevresindeki tüm güvenlik personelini değiştirmek oldu. Kendi ekibini getirdi. Kasetleri almak için yoğun çaba sarf etti. Söylentilere göre toplamda 45 ya da 46 kaset vardı. Ancak Ekrem Serim bunlardan sadece 40 tanesini Ankara’ya teslim etti. Diğer 5 kaset kendisinde kaldı. MİT, bu eksikliği fark etti çünkü ellerinde kaset sayısıyla ilgili bilgi vardı.
Hakan Fidan, bu gelişmelerin ardından kasetleri İbrahim Kalın’a iletti. İbrahim Kalın da MİT Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a durumu aktardı. Eksik olan 5 kasette kimlerin olduğu tam bilinmese de, Binali Yıldırım’ın oğlu ve Hakan Fidan’ın oğlunun adının geçtiği iddialar var.”