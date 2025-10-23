"Halil Falyalı suç örgütü" davası: Mahkemeden blokeli hesaplar hakkında karar

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın "kurduğu suç örgütünün yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü" iddiasıyla, Falyalı'nın eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 250 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Hakim dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Hasan Ay, duruşmadan vareste (muaf) tutulmak istediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık Ahsen Balyemez de aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyleyerek, beraatini talep etti.

"BENİM İLGİM YOK"

Bu davada mağdur olduğunu öne süren sanık Onur Gündüz ise "Başka bir mail hesabı ve telefon numarası kullanılarak benim adıma banka hesabı açılmış. Benim bir ilgim yok. Bu durumla alakalı suç duyurusunda bulundum. Nasıl oldu bilmiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum" beyanında bulundu.

Söz alan sanık avukatları da aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, müvekkillerinin banka hesaplarında bulunan blokelerin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksiklerin giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, üzerinde bloke bulunan hesaplara ilişkin ilgili bankalara yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 21 Nisan 2026'ya erteledi.