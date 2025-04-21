'Halil Falyalı yaşıyor' haber dizisini yayımlayan gazeteci Ayşemden Akın: Gazeteye yoğun saldırı var

Kuzey Kıbrıs merkezli 'Bugün Kıbrıs' gazetesinin genel yayın yönetmeni Ayşemden Akın, 'Halil Falyalı yaşıyor' başlıklı haber dizisinin ardından gazeteye yoğun saldırılar olduğunu ve kendisinin Facebook hesabının hacklendiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın Bugün Kıbrıs gazetesi için hazırladığı 'Halil Falyalı yaşıyor' başlıklı haber dizisi büyük ses getirdi. 2022'de suikast sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Faylalı'nın 2014-2021 yıllar arasında 'finans müdürü' olarak görev yaptığı belirtilen Cemil Önal'ın iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Önal; aralarında Türkiye'de hâlâ görev yapan üst düzey bürokrat ve bakanların da dahil olduğu çok sayıda rüşvet, kara para aklama ve tehdit gibi iddiayı dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşemden Akın, Facebook hesabının hacklendiğini ve gazetenin yoğun saldırı altında olduğunu belirtti.

"BUGÜN KIBRIS SAYFASI DA KAPATILACAK"

Öte yandan gazetenin yayın koordinatörü Emine Yüksel de siber saldırılar nedeniyle hesaplarına erişemediklerini ve kendilerine gelen bilgiye göre kısa süre sonra Bugün Kıbrıs sayfasının da kapatılacağını belirtti.

Facebook hesabım hacklendi. Gazeteye yoğun saldırı var. Kötü bir sabaha uyandık ama Yayın Koordinatörümüze katılıyorum: pic.twitter.com/Y1qU9wNejh — Ayşemden Akın (@Aysemden) April 21, 2025

Destek talebinde bulunan Emine Yüksel, "Bütün sosyak medya hesaplarımızı kapatsalar da fotokopiciden çoğaltıp haberleri tek tek evlere dağıtır, yine size ulaşırız" dedi.