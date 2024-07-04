Halil Konakçı, Cemil Kılıç'a açtığı "sapık" davasını kaybetti

İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı Halil Konakçı'ya "sapık" demesiyle ilgili dava sonuçlandı. Kılıç'a dava açan Halil Konakçı davayı kaybetti.

İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı Halil Konakçı'ya "sapık" demesiyle ilgili dava sonuçlandı. Kılıç'a dava açan Halil Konakçı davayı kaybetti.

Cemil Kılıç gelişmeyi X hesabından duyurdu. Kılıç şu ifadelere yer verdi: "Atatürk ilke ve devrimlerini savunmayı her yerde sürdürüyorum" diyen Kılıç, "Halil Konakçı'ya Atatürk ve cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı sapık dediğim davayı kazandım. Avukatım Sn. Selen Sınmaz'a teşekkür ediyorum."