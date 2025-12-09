Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın tepkisini çekti

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, maçın orta hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler’in kararlarının skor üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) acil olarak müdahale etmeye çağırdı.

Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada Toure ve 70. dakikada Abraham kaydetti. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte son olarak 7. haftada yakaladığı 2’de 2’lik çıkışın ardından beklenen performansı bir türlü sürdüremedi.

Maç sonrası yapılan açıklamada, hakem hatalarına tepki gösteren kulüp, TFF’nin hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

Siyah-beyazlı kulübün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

REZİL YÖNETİM

"Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

“Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

“Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."