Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü-Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankargücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.
Dün yaşanan saldırı olayının ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Faruk Koca ifadesinde Halil Umut Meler'i hedef aldı.
Habertürk'ün aktardığına göre Koca'nın ifadesinden öne çıkanlar şu şekilde:
"Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişmiştir.
Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez.
Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım.
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