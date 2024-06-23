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Halil Umut Meler, İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 23:28
  • Giriş: 23.06.2024 23:28
  • Güncelleme: 23.06.2024 23:28
Kaynak: AA
Halil Umut Meler, İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Köln şehrindeki Köln Stadı'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

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