Halil Umut Meler, Milan - Slavia Prag maçını yönetecek

FIFA kokartlı elit hakemlerden Halil Umut Meler, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakasında düdük çalacak.

San Siro Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olurken, karşılaşmada Alper Ulusoy VAR ve Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.