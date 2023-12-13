Halil Umut Meler taburcu edildi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

11 Aralık Pazartesi günü oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Meler'e yapılan saldırının ardından ligler süresiz bir şekilde tatil edilmişti.

Hakem Halil Umut Meler, kendisine saldırı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduğunu açıklamış, saldırının ardından gözaltına alınan Faruk Koca, ertesi gün ise diğer iki kişi ile birlikte tutuklanmıştı.

Geçmişte AKP Milletvekilliği de yapan Koca, partisinde de kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti.