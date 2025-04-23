Halil Umut Meler, Yunanistan’da düdük çalacak

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Şampiyonluk Turu maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağını açıkladı.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu müsabakasında AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00’de OPAP Arena’da karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. VAR’da ise Onur Özütoprak yer alacak.