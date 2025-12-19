Halil Umut Meler’den eleştirilere yanıt

Hakem Halil Umut Meler, gündeme ilişkin Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

Meler, “Antep maçında VAR hakemiydim. Beşiktaş camiası sanırım bu yüzden tepkili. Herkesin tepkisi farklı olabiliyor. Kuralları herkes kendine göre yorumluyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Niye oluştursun. Sahada işime bakıyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiçbir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım. 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus’a oldu. Başkalarına da olduğu gibi. Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Doğal olarak onları örnek göstermek ne kadar doğru. Arabistan, Arjantin gibi farklı ülkelerde maçlar yönettim. Bize daha yakınlar. Oralarda da hakemler tek taraflı yargılanıyor. Herkes haklı kendine göre.”

“SONUÇTA İNSANIZ”

Bilimin ilerlemesi ve yapay zekanın futbola kattıkları kadar aldıkları da olabileceğini belirten Meler, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğim kadarıyla federasyonda sistem var. Sisteme Süper Lig kulüpleri de dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde, hakem hataları kırmızı, doğru kararları yeşil bant içinde ayrıntısı ile açıklanıyor. Bu müthiş bir şey. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor. Hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürüyor. Sıfır hatalı insan olamıyor sonuçta. Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi. Ne oldu, ne değişti? VAR’da 14 kamera var görmüyorlar mı deniliyor. Görüyoruz da orda her şeye karışamıyoruz. Kuralları koymuş UEFA, her gördüğümüzü hakeme diyemiyoruz mesela. Sadece izin verilen konuyu diyebiliyoruz. Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var.”