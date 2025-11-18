Halil Umut Meler’in yine maçın önüne geçti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ ile Hırvatistan arasında Podgorica’da oynanan karşılaşma, dramatik anlara sahne oldu. Ev sahibi ekip ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü koruyamazken, Hırvatistan’ın geri dönüşüne Türk hakem Halil Umut Meler’in iki VAR kararı damgasını vurdu.

Karadağ, seyircisinin de desteğiyle maça tempolu girerken kısa sürede iki gol bularak büyük bir avantaj yakaladı. Ancak Hırvatlar oyundan kopmadı ve özellikle orta sahadaki baskıyı artırarak dengeyi kendi lehlerine çevirdi.

İLK TARTIŞMA: KORNER DEDİ, VAR ÇAĞIRDI

Karşılaşmanın 34. dakikasında Hırvatistan sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Kristijan Jakic, ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Hırvat oyuncular penaltı bekledi. Halil Umut Meler pozisyonu devam ettirip korner kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası Meler monitöre davet edildi. İzlediği görüntülerin ardından kararını değiştiren deneyimli hakem, penaltı noktasını gösterdi. Bu an Hırvatların geri dönüş sürecini resmen başlatan dönüm noktası oldu.

OFSAYT BAYRAĞI KALKTI, YİNE VAR DÜZELTTİ

72. dakikada Petar Musa’nın sert vuruşu direkten dönerken, pozisyonu takip eden Jakic topu ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara hemen ofsayt bayrağını kaldırdı. Hırvatistan cephesi uzun süre itiraz etti. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyon tekrar incelendi ve Jakic’in ofsaytta olmadığı tespit edildi. Gol geçerlilik kazanınca Hırvatistan 3-2’lik üstünlüğü elde etti.

Bu iki kritik karar sonrası oyun tamamen Hırvatistan’ın kontrolüne geçti. Karadağ’ın son bölümlerdeki baskısı sonuç vermeyince mücadele 3-2 Hırvatistan lehine tamamlandı. Beş gollü düello, iki büyük VAR müdahalesi ve tarihi bir geri dönüş… Podgorica’daki bu karşılaşma, elemelerin en çok konuşulan maçları arasındaki yerini şimdiden aldı.