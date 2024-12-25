Halis Dokgöz’ün ‘Kusursuz Cinayet’ sergisi açılıyor

Haber Merkezi

Karikatürist ve Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz’ün Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi yarın saat 18.00’de İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde bir kokteylle açılıyor. Sergi 19 Ocak 2025 tarihine kadar açık kalacaktır.

Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün özellikle son yıllarda gündeme gelen adli olaylardan yola çıkarak kriminal dünyanın sonsuz evrenini çizdiği “Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor.

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, hayvanlar ve bitkilere yönelik şiddetin toplumsal yansımaları ve “Kusursuz cinayet var mıdır?” sorusunun yanıtını bilimsel ve akademik çevrelerde aramanın yanında görsel sanatların etkili eleştirel dalı karikatürlerle ifade ediliyor. 40 karikatürden oluşan sergi sanatseverlerin, adli tıp, adli bilimler, polisiye ve kriminal dünyaya ilgi duyanların izlemesi için 19 Ocak 2025 tarihine kadar açık kalacak.