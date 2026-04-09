Halit Akçatepe AKM'de anılacak

“Yeşilçam Ustalarına Saygı” program serisinin ilki, sinemamızın duayen sanatçılarından Halit Akçatepe anısına düzenlenecek.

Hafızalarda bıraktığı silinmez izler ve canlandırdığı müstesna karakterlerle kuşakları birleştiren Akçatepe, sanatına ve mirasına yakışır bir törenle anılacak.

13 Nisan 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu anlamlı gecenin sunuculuğunu başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil üstlenecek.

Gecede, Emel Sayın ve Nükhet Duru en özel şarkılarını Halit Akçatepe anısına seslendirecek; ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı ise geceye özel performansıyla renk katacak.

Geceye, Akçatepe’nin sanatçı dostları ve sanat dünyasından pek çok önemli isim katılacak.

YAŞAMI BELGESEL İLE EKRANLARA TAŞINACAK

Program kapsamında, Halit Akçatepe’nin sanat hayatını, Yeşilçam’a sunduğu eşsiz katkıları ve insani duruşunu ele alan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

Etkinlik, usta sanatçının yalnızca oyunculuk yeteneğini değil; mütevazı kişiliğini, genç kuşaklara olan desteğini ve toplumun kalbinde kurduğu derin bağı bir kez daha hatırlatacak.