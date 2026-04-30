Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı.

Seçici Kurul, Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü iki eser arasında paylaştırdı.

Ödül Arzu Balan'a ait "Ceza Hukuku Teorisinde Metamorfoz: Tehlike Suçları" konulu tez ve Ceren Tuğlu Olpak'a ait "Toplumsal Düzenin İnşası ve Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü" konusu teze verildi.

Seçici Kurul Özel Ödülü'nü, "Kamu Hukukunun Diyalektik Analizine Katkı" kitabıyla Hamdi Gökçe Zabunoğlu kazandı.

Akademik Destek Ödülü, Akasya Kansu Karadağ'ın "Güçler Ayrılığı ve Hegemonya: Kurumsal Bir Tartışma" tezine verildi.

Akademik Teşvik Ödülü de iki eser arasında paylaştırıldı: Gamze Yentür'e ait "İşçi Avukatlığın Ekonomi Politiği" kitabı ve Kaan Doğan'a ait "Karl Marx'ın Dönem Düşüncesinde Hukuk ve Yabancılaşma" tezi.

Seçici Kurul'da Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Ercan Demir, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen ve Av. Ümit Altaş yer alıyordu.

Ödül töreni, Halit Çelenk'in ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs günü Ankara'da saat 19:00'da Türkiye Barolar Birliği Litai Otel Av. Özdemir Özok Konferans Salonu'nda yapılacak.