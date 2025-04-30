Halit Çelenk Hukuk Ödülü direnen gençlerin

BirGün/Ankara

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) katkılarıyla her yıl düzenlenen Halit Çelek Hukuk Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Ankara'da toplanan ve Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Ercan Demir, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş'tan oluşan Ödül Seçici Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nün bu yıl "Hak Mücadelesi Veren Üniversiteli ve Liseli Gençler"e ithaf edilmesini kararlaştırdı.

Akademik Destek Ödülü'ne Ulaş Karadağ’a ait ‘Hukukun Üstünlüğü ve Otoritarizm: Türkiye’nin Anayasal Dönüşümü İçin Bir Çerçeve’ konulu makale ile Erdem Arda Akay’a ait ‘Suçun Kamusallığı Bağlamında Devletin Mağdur Sıfatı’ konulu tez layık görüldü.

Teşvik Ödülü de Ezgi Duman’ın ‘Mahpus Çocuklar’ ve Özge Fındık’ın ait ‘Kimsesizlerin Hikayesi: Suça Sürüklenen Çocuklar’ konulu makaleleri arasında paylaştırıldı.

Ödül Töreni Avukat Halit Çelenk’in yaşama veda edişinin yıldönümü olan 5 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.