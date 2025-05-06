Halit Çelenk Ödülü “Direnen Gençler”in

BirGün ANKARA

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Çelenk’in ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs günü düzenlenen törende Halit Çelenk Ödülü, 19 Mart’tan sonra hak ve özgürlükler için direnen gençlerin oldu.

Ödül töreni, Avukat Halit Çelenk’in yaşama veda edişinin yıldönümü olan 5 Mayıs günü Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ödül törenine Çelenk’in kızı Serpil Çelenk Güvenç ile damadı Kaya Güvenç, çok sayıda siyasetçi ve hukuk insanı katıldı.

Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Ercan Demir, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş'tan oluşan Ödül Seçici Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda Halit Çelenk Hukuk Ödülü bu yıl "Hak Mücadelesi Veren Üniversiteli ve Liseli Gençler"e ithaf edildi.

Törende ayrıca Akademik Destek Ödülü ‘Hukukun Üstünlüğü ve Otoritarizm: Türkiye’nin Anayasal Dönüşümü İçin Bir Çerçeve’ konulu makalesi dolayısıyla Ulaş Karadağ ile ‘Suçun Kamusallığı Bağlamında Devletin Mağdur Sıfatı’ konulu tezinden dolayı Erdem Arda Akay’a verildi.

Teşvik Ödülü’nü de Ezgi Duman ‘Mahpus Çocuklar’ ve Özge Fındık ‘Kimsesizlerin Hikayesizgürlükler için direnen gençlere verildi.

AĞIR SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Törende konuşan TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın avukatı olan Halit Çelenk’in savunma hakkının korunması doğrultusunda verdiği mücadeleyi anlattı.

Bugün savunma mesleğinin, Cumhuriyet tarihinin en ağır baskı ve saldırıları altında olduğunu belirterek, “Çevre haklarını, işçilerin emeğini, ifade özgürlüğünü savunan avukatlar yargılanıyor, hapsediliyor. Can Atalay cezaevinde, Selçuk Kozağaçlı gibi meslektaşlarımız hak mücadelesi verdikleri için tutuklu. İstanbul Barosu, insan haklarını savunduğu için hedefte” dedi.

19 Mart sürecinde başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerin savunmasını üstlenen avukatların da saldırıya uğradığını anımsatan Demir, “Halit Çelenk’in mirasını sürdüren genç avukatlar, kararlılıkla mücadele ediyor” diye konuştu.

DÜŞMAN HUKUKU

Seçici Kurul Üyesi Av. Özlem Şen ise hukukun otoriter bir rejimin inşasında araçsallaştırıldığını ve “düşman hukuku” ile tüm muhaliflerin hedef alındığını belirtti.

Şen, “Kadınlar, işçiler, köylüler, öğrenciler… Muhafazakâr-neoliberal düzene uymayan herkes düşmanlaştırılıyor. Yargı, adaleti dağıtmak yerine siyasal mücadelenin bir aracı haline geldi” dedi.

Seçici Kurul üyesi Ali Rıza Aydın da ödülün gençlere ithaf edilmesinin gerekçesini anlatırken seçme,seçilme hakkının gaspı üzerine ayağa kalkan gençlerin tüm engellere rağmen insanlık adına bir eser yarattığını ifade etti.

HALİT ÇELENK YAŞASAYDI

Halit Çelenk’in kızı Serpil Güvenç Çelenk de babasının ezilenin yanında saf tutan hukuk mücadelesine vurgu yaptı.

Serpil Çelenk, “Babam bugün hayatta olsaydı, Denizler’in, Mahirler’in davasında olduğu gibi tüm enerjisini toplar, bugün hak mücadelesi veren gençleri savunmaya koşardı” dedi.

Tören, Güneş Demir ve Ozan Çoban’ın seslendirdiği türkülerin ardından ödüllerin sahiplerine sunulmasıyla sona erdi.