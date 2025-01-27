Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na "yalan tanıklık" soruşturması

Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, savcılıkta verdiği 2,5 saatlik ifadenin ardından “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'yla ilgili de gelişme yaşandı.

Ayşe Barım soruşturmasında tanık olarak beyan veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na "yalan tanıklık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Söz konusu isimlerin Gezi Parkı eylemine kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen savcı, eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile irtibatlarını soruşturmaya gerekçe gösterdi. Savcı, Ayşe Barım ile Gezi Parkı’nda birlikte oldukları iddia edilen Kocaoğlu ve Ergenç’in şüpheliyi kayırmak için kaçamak cevaplar verdiği kanaatine vardı. Ayrıca Memet Ali Alabora ile birlikte eylemde oldukları görüntülere ilişkin o dönem irtibatlarının olmadığını söylemeleri de 'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden oldu.

Savcılığın tespitine göre; Ayşe Barım’ın Gezi Direnişi başladığı dönem 7 kere Bergüzar Korel, 4 kere Ceyda Düvenci, 10 kere Soysert, 12 kere Halit Ergenç, 5 kere Hümeyra Akbay, 1 kere Mehmet Günsür, 2 kere Nehir Erdoğan, 8 kere Selma Ergeç, 2 kere Nejat İşler ve 1 kere Rıza Kocaoğlu ile görüşmüştü. Savcılık tutuklamaya sevk yazısında Ayşe Barım’ın kendi ajansındaki oyuncularla da eylemlere katılarak kitleselliği artırmaya çalıştığı ileri sürüldü.