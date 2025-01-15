Halit Ergenç'ten 'Ayşe Barım' açıklaması

Oyuncu Halit Ergenç, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada hakkında konuştu.

Önceki akşam katıldığı bir davette konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Halit Ergenç, Ayşe Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu söyleyerek, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır" dedi.

"Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin" diyen Ergenç, "Rekabet Kurumu'nun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ergenç, şunları söyledi: "Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle."

NE OLMUŞTU?

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe Barım hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.