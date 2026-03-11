Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 yıl sonra aynı projede

Türk dizi tarihinin dünyada da büyük ses getiren yapımlarından “Muhteşem Yüzyıl”ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

İkili, “İmroz’da Bahar” adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; filmin yönetmen koltuğunda, “Sonbahar”, “Karanlık Gece”, “Erken Kış” ve “Aşıklar Bayramı” gibi yapımlarla tanınan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak.

ADA YOLLARI KESİŞEN İKİ FARKLI HAYAT

“İmroz’da Bahar”, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma hikâyesine odaklanıyor. Film, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna yanıt arayan bir öyküyü izleyiciyle buluşturacak.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.