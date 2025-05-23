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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası

Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, yalan beyan suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası aldı. Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'nu 1 yıl 8 ay hapis cezasına verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Güncel
  • 23.05.2025 14:55
  • Giriş: 23.05.2025 14:55
  • Güncelleme: 23.05.2025 15:01
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası
Fotoğraf: DHA

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza verildi

ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “Yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar verildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre mahkeme, Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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