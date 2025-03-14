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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Ayşe Barım hakkında kapsamında ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Güncel
  • 14.03.2025 15:12
  • Giriş: 14.03.2025 15:12
  • Güncelleme: 14.03.2025 15:21
Kaynak: İHA
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ‘tanık’ sıfatıyla geçtimiz ay ifade vermişti. Ergenç ve Kocaoğlu’nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında hapis cezası istemi

9 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Konuya ilişkin Ergenç ve Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Oyuncuların yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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