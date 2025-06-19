Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldıkları davada gerekçeli karar açıklandı



Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım soruşturmasında çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldıkları davada gerekçeli karar açıklandı

İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nce gerekçeli kararda, sarf ettikleri sözler ile dosya arasındaki delillerin çeliştiği belirtildi.

Kararda, ‘’Görgü tanığı olan sanıkların anlatımlarının Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmaya herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dinlenen tanık anlatımlarıyla karşılaştırılmasının suçun oluşması açısından herhangi bir öneminin bulunmadığı, suçun oluşması için tanık anlatımlarının hükme dayanak yapılmasının zorunlu olmadığı, sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’ denildi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun, Ayşe Barım davasında ’yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava Mayıs ayında karara bağlanmıştı. Mahkeme, Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilemesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu’nu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilemesini göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı ve her ikisi için de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.