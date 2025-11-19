Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: "Denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadı"

Yalova'dan Bozcaada'ya giderken teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

10 sanığın ifadelerinin yer aldığı 14 sayfalık iddianamedeki bilirkişi raporunda, ‘Fiziksel temasın gerçekleştiğinin, gemi gövdesindeki sürtme izleri boya kalıntıları, boya analizi sonuçları ve enkazın yapısal bütünlüğü gibi teknik bulgularla doğrulandığı, ‘Graywolf’ isimli teknenin batmasına yol açan hasarın, ‘Arel-7’ gemisiyle meydana gelen çarpışmadan kaynaklandığı’ belirtildi.

Kazanın meydana geldiği ana kadar Halit Yukay’ın da gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun da çarpışma ihtimalini fark etmediği ve olayın beklenmeyen bir anda gerçekleştiği belirtilirken, teknenin gemiye süratle ve doğrudan çarptığı ve açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe rastlanılmadığına dikkat çekildi.

Bilirkişi raporunda şunlar kaydedildi:

"Tarafımızca incelenen önceki deniz karalarına göre, benzer türde olaylara genellikle manevra kısıtının bulunduğu dar su yollarında rastlanıldığı, buna karşın açık denizde görüşünün iyi olduğu aydınlık saatlerde ve herhangi bir manevra kısıtının bulunmadığı bir bölgede, ticari gemi rotası üzerindeki bir gemiye bir sürat teknesinin tam seyir hızıyla baş tarafından ve doğrudan çarpması şeklinde bir kazaya denizcilik literatüründe neredeyse hiç rastlanılmadı. Kazanın müteveffa Halit Yukay'ın yüksek hızda seyir halindeyken, ticari gemi rotasında gerekli gözcülük görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiği, bu durumun teknik açıdan kazanın başlıca nedeni olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır."

"HALİT YUKAY ASLİ KUSURLU"

Kazaya ilişkin tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde tekne kaptanı Halit Yukay'ın kazanın oluşumunda ‘asli kusurlu’ bulunduğu bilirkişi raporunda, deniz üzerinde tekne parçaları görmesine rağmen bildirim yapmayan gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun ise ‘tali kusurlu’ olduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi: