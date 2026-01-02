Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada Kıvanç Tatlıtuğ 'tanık' olarak dinlenecek

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu.

Yukay'ın cansız bedeni kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül'de, TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

68 metre derinlikten asansör sistemiyle çıkarılan Yukay’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından 6 Eylül'de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı.

Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.

Kazadan bir gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Halit Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü.

Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğrafları ile birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

EŞLEŞME RAPORA DA YANSIDI

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnceleme sonucunda, Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'karakutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.

GEMİ KAPTANI TAHLİYE EDİLDİ

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası Tokatlıoğlu, 10 Ağustos'ta İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Cemal Tokatlıoğlu'nun, Erdek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de tahliye edildiği öğrenildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 11 SAAT SÜRDÜ

Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine 31 Aralık'ta Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Salonda, taraf avukatları ile 1’inci kaptan Cemal Tokatlıoğlu, 2'nci kaptan Muhammet F.G., şirket yetkilisi Arda G., baş makinist Erhan E., usta gemiciler İsa A., Metin S. ve Ramazan D. yer alırken, 2'nci makinist Oğuzhan D., yağcı Ahmet S., aşçı Tahir B. ve tanık E.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

11 saat süren duruşmada; hakim, ihtiyaçların karşılanması için 5 defa mola verdi.

Duruşmada ilk olarak SEGBİS bağlantısıyla Oğuzhan D., Ahmet S. ve Tahir B.'yi dinleyen hakim, en son kaptan Cemal Tokatlıoğlu'na söz verdi.

MÜŞTEKİ VE SANIK AVUKATLARI ARASINDA GERGİNLİK

2’nci kaptan Muhammet F.G.'nin savunmasının ardından müşteki avukatı Emine Selam Esen, söz alarak, "Siz geminin ön tarafındaki izleri incelediniz. Nitekim buna ilişkin kayıtlar da dosyada mevcut. Sizin geminizle Halit Yukay'ın teknesinin çarpıştığı da dosyada sabit" dedi. Sanık avukatı Gülfem Baştuğ bu sözlere, “Yönlendirme yapmayın. Sabit derken ne sabit? Sabit olması için bir karar çıkması lazım. İsterseniz siz karar verin. Yönlendirme yapmayın" diyerek tepki verdi. Müşteki avukatı Esen'in, "Siz bütün dosyayı yönlendirmişsiniz, biz burada bir soru sormaya çalışıyoruz" dedi. Esen'in sözlerine tepki gösteren Baştuğ, "Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. İthamda bulunuyorsunuz. Meslektaşınıza da ithamda bulunuyorsunuz. Sayın hakim bu sözlerin de zapta geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Hakiminin araya girmesi ile taraflar sakinleşirken, sanık avukatları gemi çalışır halde keşif yapılmasını talep etti.

KAPTAN, BASKI ALTINDA İFADE VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ise savunmasında, olay günü arka arkaya 3 geminin seyir halinde olduğunu söyleyip, "Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ama ben hiçbir cisme çarpmadım" dedi. Tokatlıoğlu, ilk ifadesini de baskı altında verdiğini öne sürerek, "Gemiyi Yalova'ya demirlememizi söylediler. Ben o ana kadar konunun ne olduğunu bilmiyordum, Yalova'da öğrendim. İnanmadım, çünkü yaptığım kontrollerde bir bulguya rastlamadım. Ancak ne kadar kendimi ifade etmeye çalışsam da dinletemedim. Cumhuriyet savcısı ve mahkemedeki ifadelerim geçerlidir. Kaza yaptığımı ve üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

TATLITUĞ İÇİN MÜZEKKERE, YUKAY'IN EŞİ İÇİN SEGBİS TALİMATI YAZILACAK

Hakim, gemici olan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağının devamına, müşteki vekilinin tutuklamaya yönelik talebinin reddine karar verdi. 'Gemi çalışır halde keşif yapılsın' talebinin dosyadaki eksiklikler tamamlandıktan sonra değerlendirileceğini söyleyen hakim, Yukay'la telefonda son konuşan kişi olarak soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta İstanbul'da ifadesi alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un da dava kapsamında 'tanık' olarak bir kez daha dinlenmesini istedi. Kıvanç Tatlıtuğ için müzekkere yazılacağını belirten hakim, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay için de SEGBİS talimatı yazılmasına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.