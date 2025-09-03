Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

Balıkesir’in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında, iş insanı Halit Yukay’a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız beden su yüzeyine çıkarıldı.

Güncel
  • 03.09.2025 22:03
  • Giriş: 03.09.2025 22:03
  • Güncelleme: 03.09.2025 22:12
Kaynak: iHA
Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı
FOTOĞRAF: DHA

Balıkesir’in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında, iş insanı Halit Yukay’a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız beden su yüzeyine çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda ROV ile yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19.25 sıralarında satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden alındı.

Cansız bedenin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Bandırma’ya götürüleceği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol