Halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu: Sedef Güler cinayetinde 2 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Sedef Güler ile son görüşen kişiler olduğu belirtilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in ölümüne ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde dün, balıkçılar, sabah saatlerinde denize atılmış bir halı buldu.

Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı.

Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, yaptığı inceleme sonucu 24 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin Sedef Güler adlı kadına ait olduğunu tespit etti.

Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

12 SAAT ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yapılan inceleme sonucu, kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 12 saat önce Sedef Güler'in ailesinin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Sedef Güler'in ailesinin Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ 2'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden F.B. ve Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorguya alındı. Olayla bağlantısı tespit edilen bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis soruşturmasına göre, F.B'nin cinayeti gerçekleştirdiği, diğer şüphelilerin cesedin denize taşınmasına ve denize atılmasına yardımcı oldukları değerlendiriliyor. Olayın sebebinin yapılacak sorgulamanın ardından kesinleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor